Мнение: Кто стоит за спиной у Ахматовой?

14.03.2021, 13:22, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24



К. Петров-Водкин. "Портрет Анны Ахматовой". 1922. ГРМ

Меня заинтересовала синяя фигура за плечом. Кто это?

Описание с сайта музея гласит: "За спиной поэтессы склонила в печали главу строгая дева – муза, чьему шепоту внемлют только одаренные сверхчутким слухом".

Меня, в таком случае, интересует вопрос, почему эта муза обрита налысо, словно тифозная?



Однако мальчиков Петров-Водкин все время писал с такими короткими прическами.

Логична версия, что изображен либо образ бывшего мужа Николая Гумилева (убитого годом ранее), либо сына Льва (которому 10 лет). Тем более, что за левым плечом стоит либо бес, либо смерть. А не муза, если брать поверья.

Сын:



Обсуждаем в фейсбуке, коллективными усилиями ищем истину.

Валерий Смолянинов пишет: "Открыл карталог выставки Петрова-Водкина в РМ в 2018 году. Аннотаций к картинам нет, но во вступительной статье О. Мусаковой сказано следующее (о портретах): "Художник, как правило, изобретает сложную по своей структуре комбинацию форм заднего плана, в одних случаях включающую в себя детали реальности, в других — материализованные в синей дымке видения-фантазии, символически связанные с персонажем", и далее в числе "ярких примеров" назван и этот портрет".

То есть, современный искусствовед резких заявлений не делает.

Мне понравилась версия О. Шульгиной по поводу того, почему в советских описаниях портрета (которые могли перекочевать на офиц. сайт), возникла некая муза или Гений поэзии, вместо бывшего мужа или сына, ведь оба были репрессированы, один безвозвратно. Она пишет: "Я думаю, что автор писал Гумилева – как намёк. То, что официально этого призрака назвали музою – очень понятно, очень в духе времени экивоков и.. И гадко. Словно гость на именинах – без ноги. Ногу откусил любимая собака богатого влиятельного хозяина. И все делают вид, что нога на месте, ну или гостя нет, или он всегда был без ноги.. А если хотят попрекнуть, начинают говорить издалека – о костылях, о пиратах. Потому, что нельзя же прямо сказать…"

***

А вы что думаете?

View Poll: #2109475