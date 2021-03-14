Эксперт объяснил страх Великобритании перед «танковой дуэлью» с Россией

14.03.2021, 13:10, Новости дня

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«Пока все крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия действительно оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия», – сообщил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Так он прокомментировал признание Лондоном негодности британской бронетехники к войне с Россией.

«Сейчас военный бюджет Британии должен подрасти с 55 до 80 млрд долларов. Если правительство примет решение об увеличении бюджета, то военные постараются «забить» все статьи расходов. Это касается модернизации танков Challenger 2, создания новых видов морского оружия или закупок уже существующих образцов у американцев, а также совершенствования систем противоракетной обороны. Поэтому сейчас в британских СМИ все чаще появляются материалы, где говорится о растущем превосходстве «страшного» российского оружия и призывы предпринимать ответные действия, включая повышение расходов на оборону», – рассказал военный эксперт Алексей Леонков.

«Кроме того, британская армия в последние годы действительно испытывает множество трудностей. Они не могут вести полноценные операции за рубежом. У них есть проблемы во флоте, у них есть проблемы с личным составом. В частности, многие бригады и воинские подразделения укомплектованы не полностью. Например, валлийские и шотландские бригады укомплектованы лишь на 30-40%», – отмечает эксперт.

«Все это удручает британцев. Пока крупные державы участвуют в гонке вооружений, Британия оказалась на задворках этого процесса и не может представить новых видов оружия. Те же танки Challenger 2 они перестали выпускать примерно 11 лет назад. А за эти годы противотанковые виды оружия ушли далеко вперед в своем развитии», – добавил собеседник.

«Ранее, например, во время активной фазы войны в Ираке британцы на свои танки вешали динамическую броню, из-за чего их машины становились самыми тяжелыми в мире. Из-за этого им приходилось отдельно доставлять машины на поле боя, чтобы танки могли хоть как-то вести боевые действия. Теперь, судя по всему, британские генералы достучались до премьер-министра и все вместе они постараются избежать военного позора для британской короны», – заключил Леонков.

Ранее комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости».

Таким образом «артиллерийская дуэль» между современной британской и российской дивизией могла бы закончится одним путем – и не обязательно в пользу британской армии», отмечается в докладе.

По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете.

«С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе.

Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в РФ улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО.

Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной».