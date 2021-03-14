Пригожин предложил песню Валерии для сборной РФ на Олимпийских играх

14.03.2021, 13:10, Новости дня

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Продюсер Иосиф Пригожин заявил, что песня его супруги – певицы Валерии – «Часики» может стать подходящей альтернативой для российской сборной на Олимпийских играх.

Пригожин пояснил, с чем именно связана его идея такой альтернативы. «Там же гендерное равенство. Что еще можно предложить? Я даже не знаю, правда», – сказал Пригожин ФАН.

Также продюсер считает, что запрет для РФ исполнять на Олимпиаде национальный гимн является свидетельством «войны», которая ведется против нашей страны «В этой связи нужно понимать, что такие обстоятельства, в рамках которых мы живем. Значит, нужно найти какую-то песню. Трудно сказать», – заключил он.

Ранее депутат Госдумы Игорь Лебедев предложил использовать гимн СССР на Олимпийских играх в Токио и Пекине вместо композиции «Катюша», которую отклонил Спортивный арбитражный суд (CAS).

российский запрос на использование композиции «Катюша» в качестве замены государственного гимна на Олимпийских играх в Токио и в Пекине был отклонен Спортивным арбитражным судом (CAS). В CAS отметили, что в РФ «Катюша» считается «патриотической песней, в которой содержится призыв к солдатам защищать Родину». Указывается, что «решение о том, какой гимн использовать российской команде на Олимпийских играх, будет принимать Международный олимпийский комитет, а не Россия».

Напомним, CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до конца 2022 года, также запрещено использование национального гимна, а представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады. При этом CAS смягчил санкции Всемирного антидопингового агентства, сократив срок наказания в два раза.