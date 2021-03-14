 

В ЛНР заявили, что украинские военные обстреляли беспилотник ОБСЕ

14.03.2021, 13:10, Новости дня
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии СММ ОБСЕ в районе села Троицкое, сообщила пресс-служба Народной милиции (НМ) Луганской народной республики (ЛНР).

«С целью недопущения обнаружения военной техники в жилых районах населенного пункта Троицкое командир 59-й бригады [ВСУ] полковник Геннадий Шаповалов отдал приказ препятствовать работе БПЛА СММ ОБСЕ в данном районе, в результате чего в направлении беспилотника миссии был открыт огонь из стрелкового оружия с позиций 59-й бригады ВСУ, что не позволило зафиксировать нарушения противника», – приводит Луганскинформцентр сообщение НМ ЛНР.

В НМ также уточнили, что наблюдатели были вынуждены покинуть район мониторинга, а «в ходе обследования БПЛА выявлено пулевое повреждение одного из винтов».

Ранее в ДНР сообщили, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы.

Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.

Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.

В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.



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