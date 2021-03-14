 

Новая версия седана Volkswagen Passat скоро поступит в продажу

14.03.2021, 13:02, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Немецкий автомобильный гигант Volkswagen сообщил о скором выходе обновленного седана Volkswagen Passat.

Данный автомобиль отличить от предшествующей генерации не составит труда по решетке радиатора, стильному переднему бамперу, а также светодиодным задним фонарям. Кроме того, разработчики предусмотрели новую линейку силовых агрегатов. Установлено, что в базовой комплектации под капотом применили 1,4-литровый двигатель на 150 л.с. мощности.

Также в продажу выйдут модификации с 2-литровым агрегатом на 186 и 220 л.с. мощности. Покупателям доступна будет гибридная модель с суммарной мощностью 200 л.с. Известно, что обновленный седан Passat поступит на китайский рынок уже к весне 2021 текущего года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.08 / Опубликовано видео синхронных пусков ракет комплексами «Искандер-М»

05.02 / Honda Breeze обошел по продажам Toyota RAV4 в Китае

16.09 / Дегтярев взялся за проблему обманутых дольщиков

23.07 / Приговорен фигурант дела о хищениях при строительстве резиденции в Ново-Огарево

29.12 / Проведена квантовая телепортация на расстояние 44 километра

26.09 / Премьер Ливана заявил об отказе от формирования нового правительства

26.12 / В РФ выпущен эксклюзивный ПК за 1,2 млн рублей

29.10 / Полиция Филадельфии нашла грузовик со взрывчаткой

30.09 / CNN – Трамп и не думал становиться президентом — ему просто нужна была реклама

03.11 / “Как победить Россию в войне будущего”. Горбулин написал новую книгу о людях, которые “за десятилетие создали несгибаемую нацию”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска