Новая версия седана Volkswagen Passat скоро поступит в продажу

14.03.2021, 13:02, Новости дня

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Немецкий автомобильный гигант Volkswagen сообщил о скором выходе обновленного седана Volkswagen Passat.

Данный автомобиль отличить от предшествующей генерации не составит труда по решетке радиатора, стильному переднему бамперу, а также светодиодным задним фонарям. Кроме того, разработчики предусмотрели новую линейку силовых агрегатов. Установлено, что в базовой комплектации под капотом применили 1,4-литровый двигатель на 150 л.с. мощности.

Также в продажу выйдут модификации с 2-литровым агрегатом на 186 и 220 л.с. мощности. Покупателям доступна будет гибридная модель с суммарной мощностью 200 л.с. Известно, что обновленный седан Passat поступит на китайский рынок уже к весне 2021 текущего года.