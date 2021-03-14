Дубинского сняли с должности главы партийной ячейки в Киевской области – нардеп

14.03.2021, 12:50, Новости дня

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14 марта во время внеочередной конференции киевской областной организации партии “Слуга народа” проголосовали за снятие народного депутата Александра Дубинского с должности руководителя областной ячейки политсилы. Об этом в Telegram сообщила народный депутат Юлия Гришина.

“Вместо Дубинского киевскую областную организацию “Слуги народа” возглавил Андрей Мотовиловец”, – добавила она.

Дубинский в Facebook не подтвердил эту информацию.

“После обнародования заявления от 14 марта совета киевской областной организциии о том, что конференция будет проведена 14 марта в 11.00, появилась фальшивая информация от аферистов и мошенников, которые заявили, что якобы уже прошла конференция”, – написал нардеп.

По его словам, конференция еще проходит. Дубинский пообещал “незамедлительно сообщить” о результатах конференции и принятых решениях.

https://www.facebook.com/dubinskyi/posts/4044464348938426

13 марта состоялся съезд партии, на котором, в частности, присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. Во время съезда партия утвердила новую редакцию устава и создала в своей структуре политический совет.

В “Слуге народа” заявили, что 14 марта рассмотрят пребывание Дубинского на должности главы партячейки и автоматическое его вхождение в состав нацсовета общин.

1 января США ввели санкции против Дубинского за попытки вмешательства в выборы президента Соединенных Штатов. В минфине США заявляли, что Дубинский, а также бывший прокурор Генпрокуратуры Украины Константин Кулик, беглый бизнесмен, экс-нардеп Александр Онищенко, бывший украинский дипломат и политолог Андрей Телиженко связаны с нардепом Андреем Деркачем, в отношении которого санкции были введены в сентябре 2020 года. Сам Дубинский связь с Деркачем и попытки повлиять на американские выборы отрицает.

После введения санкций Нацбанк Украины предупредил банки о рисках сотрудничества с Дубинским, его канал в YouTube был заблокирован.

25 января 2021 года состоялось заседание парламентской фракции “Слуга народа”, на котором президент Украины Владимир Зеленский предлагал Дубинскому выйти из ее состава, но тот не согласился.

1 февраля нардепы от “Слуги народа” проголосовали за исключение Дубинского из фракции. На следующий день на заседании парламента об этом официально объявил спикер ВР Дмитрий Разумков.

4 февраля Дубинский отмечал, что продолжает руководить киевской областной организацией партии “Слуга народа”. СМИ сообщали о планах партии снять Дубинского с этой должности.

Глава партии “Слуга народа” и нардеп от этой политсилы Александр Корниенко заявлял, что не может прекратить членство в партии Дубинского, потому что для этого придется ликвидировать все отделение партии в Киевской области.

“Пока у киевской ячейки есть мнение, что Александр Анатольевич – полезный и правильный руководитель, и возможно, они правы. По результатам местной кампании Киевская область входит в тройку лидеров – что тут сделаешь?” – сообщал глава партии.

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