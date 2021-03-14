Министр здравоохранения Канады считает, что страна должна участвовать в переговорах о паспортах вакцинации

14.03.2021, 12:50, Новости дня

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Министр здравоохранения Канады Патти Хайду считает, что страна должна участвовать в переговорах о возможном введении паспортов вакцинации от коронавируса. Об этом она сказала 12 марта на пресс-конференции, сообщает Global News.

Министр отметила, что участвовать в переговорах нужно, чтобы не оказаться в стороне, когда страны, возможно, согласуют поездки при наличии таких паспортов.

“Канада должна быть частью этих переговоров, прежде всего чтобы иметь влияние с точки зрения того, как это может развиваться, а также чтобы убедиться, что Канада не останется позади, если мир внедрит новые требования для международных поездок, для которых потребуется какая-то форма медицинского освидетельствования”, – заявила она.

10 марта премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявлял, что идея сертификатов вакцинации не является чем-то новым и уже используется.

Global News отмечает, что Трюдо и Патти пока не предоставляли более конкретной информации по вопросу внедрения паспортов вакцинации.

Ряд стран заявили о разработке документов о вакцинации от коронавируса. В то же время во Всемирной организации здравоохранения критически отнеслись к идее внедрить COVID-паспорта. Глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отмечал, что пока неизвестно, сколько держится иммунитет после прививки.

В конце февраля канцлер Германии Ангела Меркель сообщала, что страны Евросоюза намерены внедрить электронные сертификаты вакцинации против коронавируса. Для подготовки внедрения системы электронных сертификатов Еврокомиссии понадобится около трех месяцев.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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