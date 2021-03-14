Медики: Мощным ключом к долголетию оказались 5 зелёных продуктов

14.03.2021, 12:54, Разное

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Медики рассказали, что мощным ключом к долголетию оказались 5 зелёных продуктов, которые отличаются богатым содержанием полезных веществ.

Это брокколи, белокочанная капуста, огурцы, шпинат и листья салата.

Рекордсмены среди продуктов долголетия – это брокколи и белокочанная капуста. Эти овощи за счёт достаточного количества микроэлементов, витаминов и антиоксидантов предотвращают раковые опухоли, защищают клетки от повреждений свободными радикалами и снижают воспаления во всём организме, а также предотвращают развитие артрита.

Исследователи подчеркнули, что огурцы на 96% состоят из воды, вот почему этот зелёный овощ поможет увеличить потребление жидкости, а также снизить концентрацию глюкозы в крови. В шпинате содержится целый кладезь питательных веществ, которые помогают организму избавиться от избытка холестерина, они укрепляют иммунную систему, а также предотвращают сердечно-сосудистые заболевания.

Благодаря уникальному витаминно-минеральному составу салат входит в пятёрку полезных растительных продуктов. Добавление в рацион листьев салата поспособствует укреплению сердечной мышцы и выведет из организма плохой холестерин.