 

Патриарх Кирилл запретил прощать либералов в Прощёное воскресенье

14.03.2021, 12:51, Разное
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На последнем перед Великим постом богослужении Патриарх Московский и Всея Руси по традиции совершил чин прощения, в ходе которого оговорился, что прощения заслуживают все, кроме нераскаянных либералов.

Прощёное воскресенье – последний день Масленичной недели. По традиции, православные просят прощения друг у друга за все вольные или невольные обиды, готовясь к сорокадневному Великому посту, который продлится до Пасхи. Отказать в прощении в этот день невозможно. Однако сегодня патриарх повелел сделать исключение.

– Прощения христианского заслуживает всякая тварь. Но не либерал. Покуда не раскается он за бесовство Перестройки, низвержение памятника Дзержинскому, за противление власти на митингах, за сомнение в законности выборных процедур, а в особенности за так называемые «права человека», что ставит он выше слова лица начальствующего, – сказал с амвона патриарх.

Пресс-служба Патриархии сразу после утренней службы распространила комментарий, в котором разъяснила новый порядок прощения. Теперь после обращения «Прости меня, брат, за все обиды вольные и невольные», следует спросить «А не либерал ли ты, часом?» и прощать только в случае отрицательного ответа.

Православные несколько обеспокоены тем, что и запрещение Патриарха, и комментарий пресс-службы оглашены лишь в полдень по московскому времени. В это время на Дальнем Востоке и в Сибири Прощёное воскресенье близится к завершению. Предполагается, что в течение дня получить прощение могли до пяти миллионов либералов. Процедура же отзыва прощения пока не разработана.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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