 

Спорткар Porsche 911 Junior 1983 года выпуска продают за 1,3 млн рублей

14.03.2021, 12:12, Новости дня
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Немецкий дилер 11Er Ecke выпустил объявление о продаже редкого экземпляра миниатюрной копии модели Porsche 911.

В свою очередь, предложенный экземпляр предполагает модификацию 1983 года выпуска. Кроме того, автомобиль получил бензиновый агрегат японского производства. Вместе с тем предельная скорость миниатюрной модели достигает 25 километров в час, однако для детей рекомендуется воспользоваться ручным ограничителем.

Известно, что предлагаемый экземпляр Porsche 911 Junior оценивается его владельцем в 14,9 тысяч евро. Кроме того, автомобиль имеет более выразительную форму, которая окажется крайне актуальной для детского оснащения транспортного средства. Остальные данные об автомобиле пока удерживаются в тайне от публики.



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