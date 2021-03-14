В Мариуполе построят храм в честь погибших защитников Украины

14.03.2021, 12:08, Новости дня

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13 марта в Мариуполе Донецкой области заложили капсулу в фундамент Свято-Покровского храма Православной церкви Украины в честь украинских воинов. Об этом сообщила пресс-служба штаба операции Объединенных сил в Facebook.

“Это первый в Украине храм, который будет построен в честь наших защитников, а также в честь победы. Мы сильная нация, мы казаки и победа будет за нами!” – сказал экс-глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский.

Церковь заложена в память о погибших защитниках Украины, отметил заместитель командующего ООС, генерал-майор Эдуард Москалев.

В какие сроки планируют построить храм, в посте не уточнили.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1077950066030942

С апреля 2014 года в ходе операции Объединенных сил на Донбассе погибло 2665 военнослужащих ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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