 

SpaceX запустит очередную партию спутников Starlink. Это будет девятый старт ракеты Falcon 9

14.03.2021, 12:08, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания SpaceX 14 марта запустит очередную партию спутников Starlink. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

60 спутников должны запустить со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 6.01 (12.01 по Киеву) с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Первая ступень ракеты используется в девятый раз. Ее планируют посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

ВИДЕОВидео: SpaceX / YouTube

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Сейчас на орбите планеты находится более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.10 / Климкин о местных выборах в Украине: Наши друзья с запада реально в шоке

25.08 / VOAэкспресс 24 августа 2020

12.03 / Зеленский поддержал американские санкции в отношении Коломойского

15.07 / Рубль вырос к доллару и подешевел к евро

29.11 / В соцсетях указали на нарушения ограничений по COVID-19 на концерте Басты

03.09 / Боевики пытались спровоцировать украинских военных на срыв перемирия в районе Марьинки – штаб ООС

09.11 / Das Erste – QR-коды позволяют Москве оставаться городом, который не спит

22.10 / Делом бывшего замглавы Росгвардии занялась контрразведка ФСБ

15.11 / Приставки Xbox Series X продавались с рекордной скоростью

02.09 / Дебора Биркс: в Белом доме не станут жертвовать жизнями американцев ради коллективного иммунитета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска