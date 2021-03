SpaceX запустит очередную партию спутников Starlink. Это будет девятый старт ракеты Falcon 9

14.03.2021, 12:08, Новости дня

Американская компания SpaceX 14 марта запустит очередную партию спутников Starlink. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

60 спутников должны запустить со стартового комплекса 39A (LC-39A) в Космическом центре Кеннеди во Флориде в 6.01 (12.01 по Киеву) с помощью ракеты-носителя Falcon 9.

Первая ступень ракеты используется в девятый раз. Ее планируют посадить на плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантическом океане.

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

Общая сумма инвестиций в проект оценивается в $10 млрд.

Сейчас на орбите планеты находится более 1000 спутников для глобального интернета компании SpaceX.

