Более 400 сотрудников завода Tesla заболели COVID-19

14.03.2021, 12:08, Новости дня

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С мая по декабрь 2020 года 440 работников завода Tesla в американском штате Калифорния сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом 13 марта пишет The New York Times со ссылкой на данные сайта PlainSite.

Издание отметило, что основатель и генеральный директор компании Илон Маск преуменьшал серьезность коронавируса и в мае прошлого года открыл завод, на котором работает около 10 тыс. человек, вопреки рекомендациям органов здравоохранения штата.

The New York Times пишет, что американские автопроизводители в начале пандемии COVID-19 по всей стране остановили заводы на два месяца. После возобновления производства ряд из компаний автопрома объявили о вспышках коронавируса и остановили производство, чтобы предотвратить дальнейшее заражение сотрудников.

Tesla – американский производитель электромобилей, компания была основана в 2003 году. Названа в честь электротехника и физика Николы Теслы. Маску принадлежит около 21% акций Tesla.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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