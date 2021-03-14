Лукашенко исчерпал финансовые резервы для своих помощников

14.03.2021, 12:06, Разное

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Экономическая обстановка в Белоруссии говорит о приближающихся переменах печального характера. Уже сейчас зафиксирован рост инфляции, а реальные доходы граждан уменьшаются. При этом увеличивается количество государственных предприятий в предбанкротном состоянии, падают высоколиквидные финансовые активы республики. Внешний и внутренний долг государства растет, да и с экспортом товаров и услуг не все гладко. Александр Лукашенко осознал факт того, что материальной подмоги от Москвы ждать бессмысленно, поэтому начал экономить, а для своих союзников избрал метод “кнута”.

В прошлом лояльность своего режима президент Белоруссии обеспечивал за счет российских денег, поэтому теперь ему не остается ничего, кроме как пугать силовиков и чиновников, чтобы они продолжали действовать в его интересах. Вероятно, что Александр Лукашенко возьмет за основу новой тактики ужасы углубленной интеграции, которые могут настичь Белоруссию после воссоединения Россией.

Москва решила отстраниться от экономического обеспечения режима Батьки и лишила Минск подушки безопасности — межгосударственных кредитов. Сейчас Александр Лукашенко продолжает зависеть от финансового положения Белоруссии, поэтому вынужден цепляться за все возможности удержаться на плаву.