 

Учёные доказали, что дефицит витамина С может вызвать высокое давление и инсульт

14.03.2021, 12:04, Разное
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Французские учёные в ходе очередного исследования доказали, что дефицит витамина С может вызвать высокое давление и инсульт.

Общепризнано, что аскорбиновая кислота необходима человеку для хорошей работы иммунной системы.

Витамин С помогает нормально функционировать соединительной и костной тканям, а вот его нехватка чревата серьёзными последствиями для здоровья человека, в первую очередь, страдает сердце. По словам зарубежных исследователей, аскорбиновая кислота необходима сердечникам и гипертоникам.

В новом исследовании, проведённом сотрудниками Университетской больницы Ренна (Бретань), изучались данные пациентов с геморрагическим инсультом. Выяснилось, что у большинства добровольцев с высоким давлением уровень витамина С был низким. Также гипертонию провоцируют травмы, злоупотребление спиртными напитками, а ещё ожирение.

Эксперты уверяют, что дневная норма витамина С – это 120 мг. Аскорбиновая кислота содержится в изобилии в шиповнике и сладком перце, смородине и облепихе, цитрусовых фруктах, яблоках и ананасах, в картофеле, брокколи, белокочанной капусте и помидорах, а также в укропе и петрушке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.09 / Мнение: Местный интересы

24.09 / Жуткие истории детей о вымышленных друзьях

17.12 / Мария Шарапова выходит замуж

08.07 / Ельцин требовал Тенгиз, Назарбаев в ответ потребовал вернуть Оренбургскую область – политолог

24.08 / Мнение: Зачем Лукашенке автомат?

14.07 / СМИ: У «таракана» начинается истерика из-за закрытой границы с Россией

19.09 / Мнение: Кто и чем отравил Навального?

21.09 / Мнение: О возвращение к доперестроечному кинематографу после 30 лет деградации

31.10 / Мнение: Новости дня-30 окт. Война с исламом будет покруче коронавируса, Хабиб за…

25.10 / Мнение: Александр Саверский. Как готовили эту диверсию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска