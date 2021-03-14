Учёные доказали, что дефицит витамина С может вызвать высокое давление и инсульт

14.03.2021, 12:04, Разное

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Французские учёные в ходе очередного исследования доказали, что дефицит витамина С может вызвать высокое давление и инсульт.

Общепризнано, что аскорбиновая кислота необходима человеку для хорошей работы иммунной системы.

Витамин С помогает нормально функционировать соединительной и костной тканям, а вот его нехватка чревата серьёзными последствиями для здоровья человека, в первую очередь, страдает сердце. По словам зарубежных исследователей, аскорбиновая кислота необходима сердечникам и гипертоникам.

В новом исследовании, проведённом сотрудниками Университетской больницы Ренна (Бретань), изучались данные пациентов с геморрагическим инсультом. Выяснилось, что у большинства добровольцев с высоким давлением уровень витамина С был низким. Также гипертонию провоцируют травмы, злоупотребление спиртными напитками, а ещё ожирение.

Эксперты уверяют, что дневная норма витамина С – это 120 мг. Аскорбиновая кислота содержится в изобилии в шиповнике и сладком перце, смородине и облепихе, цитрусовых фруктах, яблоках и ананасах, в картофеле, брокколи, белокочанной капусте и помидорах, а также в укропе и петрушке.