Сколько денег потратят на благоустройство к 950-летию Рыбинска?

14.03.2021, 12:04, Детали

Теги: Благоустройство, Бюджет, Общество, Праздник

Как следует из официальных документов, на подготовку и проведение празднования 950-летия Рыбинска из вышестоящих бюджетов городу выделено 22,5 млн рублей.

В соответствии с постановлением правительства Ярославкой области от 03.12.2020 № 941-п в 2020 году Рыбинск получил на ремонт подъездной дороги к археологическому объекту «Усть-Шексна» 5 млн рублей в рамках ведомственной целевой программы «Сохранность региональных автомобильных дорог» и 17,5 млн в рамках дополнительного финансирования из федерального бюджета по направлению «Формирование комфортной городской среды».

– 17,5 млн рублей направить на увеличение объемов работ по уже отобранному ранее объекту благоустройства – Волжскому парку в Рыбинске – в связи с предстоящим празднованием 950-летия города, – заявил руководитель администрации губернатора Илья Баланин на заседании межведомственной комиссии по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе!»

В целом план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 950-летия основания города Рыбинска оценили в 636,15 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 297,54 млн, областного – 271,13 млн, местного – 65,48 млн и 2 млн из внебюджетных источников.

Однако большая часть средств будет направлена на ранее заявленные мероприятия и плановые работы – берегоукрепление, ремонт дорог и благоустройство общественных территорий, за которые проголосовали рыбинцы.

Праздник тысячелетия Ярославля оказался дороже – общий объем финансирования аналогичного плана составил 25,75 млрд рублей, в том числе средства федерального бюджета – 14,5 млрд, областного и местного бюджета – 5,88 млрд, внебюджетные источники – 5,37 млрд.