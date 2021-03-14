В Британии начали расследование против жены Асада

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14.03.2021, 11:31, Новости дня
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Правоохранительные органы Великобритании начали предварительное расследование в отношении жены президента Сирии Башара Асада – Асмы Асад по подозрению в том, что она виновна в подстрекательстве к совершению террористических актов во время гражданской войны в Сирии, информирует Sunday Times.

Как отмечает издание, из-за подозрений в военных преступлениях Асме Асад может грозить возможное судебное преследование и потеря британского гражданства, передает РИА «Новости».

Отмечается, что полиция начала предварительное расследование после того, как международная адвокатская коллегия Guernica 37 прислала «доказательства власти первой леди в правящем классе и открытой поддержки сирийских вооруженных сил».

Как отмечает Sunday Times, маловероятно, что первая леди прибудет в Великобританию на судебное заседание, и неясно, дойдет ли дело до суда в ее отсутствие. Газета предполагает, что может быть издан красный бюллетень Интерпола, который помешает ей выезжать за пределы Сирии, не столкнувшись с арестом.

Асма Асад является уроженкой Великобритании сирийского происхождения, она родилась и провела большую часть жизни в Лондоне, где работала в инвестиционном банке до замужества в 2000 году. Пограничное агентство Соединенного Королевства подтвердило, что она по-прежнему является британкой.

Ранее США отказались считать Асада легитимным президентом Сирии. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс сообщил, что США не собираются в ближайшее время пытаться нормализовать отношения с президентом Сирии Башаром Асадом.



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