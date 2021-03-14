 

МВД Британии раскритиковало полицию Лондона за применение силы на протестах

14.03.2021, 11:31, Новости дня
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Мэр Лондона Садик Хан и глава МВД Великобритании Прити Пател раскритиковали лондонскую полицию за работу на акции против насилия в столице, в ходе которой правоохранительные органы применили силу для задержания нескольких участниц.

«Сцены из парка Клэпем-коммон недопустимы. Полиция должна обеспечивать соблюдение коронавирусных законов. Однако из кадров, которые я видел, ясно, что действия полиции были как неоправданны, так и непропорциональны», – написал мэр Лондона в своем Twitter.

В свою очередь глава МВД Британии заявила, что кадры с акции протеста «вызывают огорчение». «Я запросила у полиции полный отчет о том, что произошло», – написала Пател в Twitter.

 

В субботу люди собрались на демонстрацию из-за гибели 33-летней Сары Эверард, в убийтсве которой подозревают сотрудника полиции. Правоохранители просили разойтись всех по домам из-за незаконности мероприятия в условиях локдауна. Полиция попыталась разогнать образовавшуюся толпу, и несколько человек были задержаны, сообщила русская служба Би-би-си.

Менеджер по маркетингу Сара Эверард пропала вечером 3 марта, когда шла по лондонскому району Клэпхэм от своего друга домой. Ее тело позже нашли в графстве Кент под Лондоном, а в пятницу обвинение в ее убийстве было предъявлено 48-летнему сотруднику сотрудника Командования парламентской и дипломатической охраны лондонской полиции Скотленд-Ярда.



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