«АвтоВАЗ» наладит сборку кроссовера Renault Sandero-3

14.03.2021, 11:24, Новости дня

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Отечественный бренд «АвтоВАЗ» займется выпуском обновленных моделей Renault Logan и Renault Sandero.

Автомобиль выполнен на платформе ВО. В настоящее время осуществляется подготовка к началу работы производственной линии. Вместе с тем далее специалисты планируют осуществить серию тестов, которые позволят свидетельствовать о готовности к отправке первых экземпляров в свободную продажу.

Некоторые источники указывают, что новая версия Renault Sandero получит 1,6-литровый бензиновый двигатель с мощностью от 86 до 113 л.с. Кроме того, в продажу поступят модификации с турбированным агрегатом на 150 л.с. мощности. Остальные технические параметры пока удерживаются в тайне.