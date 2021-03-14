Новый кроссовер Audi Q9 показали на первых рендерах

14.03.2021, 11:24, Новости дня

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Немецкий автогигант Audi осуществляет дорожные испытания обновленного внедорожника Q9.

В Сети продемонстрировали шпионские снимки автомобиля, который существенно отличается от предшественника. Разработчики предусмотрели новую головную оптику, увеличенные арки, стильную радиаторную решетку, а также новые оттенку кузова. В салоне внедорожника Q9 установлен крупный экран мультимедийного комплекса.

Следует отметить, что новинка оснащается прежним гибридным силовым агрегатом, который позволяет преодолеть на электрической тяге до 50 километров. Вместе с тем данный экземпляр выполнен на платформе MLB evo. Официальная презентация нового внедорожника состоится к концу нынешнего года.