 

Администрация Байдена с середины февраля пыталась установить контакт с КНДР – Reuters

14.03.2021, 11:20, Новости дня
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Администрация президента США Джо Байдена пыталась наладить контакт с властями КНДР, но успеха не было. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники 14 марта.

Высокопоставленный чиновник администрации на условиях анонимности сказал агентству, что были попытки связаться с правительством Северной Кореи “по нескольким каналам, в том числе в Нью-Йорке”, начиная с середины февраля.

Чиновник сказал, что на сегодня США не получили ответа из Пхеньяна. Представитель администрации предположил, что, по всей видимости, между США и Северной Кореей не было активного диалога более года.

10 марта Reuters сообщало, что администрация Байдена намерена пересмотреть политику в отношении КНДР в следующем месяце.

С 2006 года Северная Корея произвела шесть испытаний ядерного оружия и десятки запусков баллистических ракет. Против страны ввели санкции, ограничительные меры неоднократно расширялись.

Наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции. В конфиденциальном отчете ООН, который получило в распоряжение Reuters в феврале, говорится, что Северная Корея в течение 2020 года разрабатывала ядерные программы и программы баллистических ракет.

В октябре 2020 года Северная Корея провела парад в честь 75-летия основания правящей Трудовой партии. На нем продемонстрировали новую баллистическую ракету “Хвасон-15” (имеет наибольший радиус действия из всех ракет, когда-либо испытанных в КНДР). Reuters отмечает, что новые баллистические ракеты до этого не были представлены на военных парадах с 2018 года, когда лидер КНДР Ким Чен Ын провел несколько раундов переговоров с мировыми лидерами, в том числе с бывшим президентом США Дональдом Трампом.

На военном параде в КНДР, который прошел в этом году 14 января, показали новые баллистические ракеты, которые изготовили в стране. На площади Ким Ир Сена в Пхеньяне, по информации северокорейского агентства ЦТАК, продемонстрировали “самое мощное оружие в мире” – стратегическую баллистическую ракету для подводных лодок.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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