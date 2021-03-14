 

В Украине с начала года сгорели около 800 автомобилей – ГСЧС

14.03.2021, 11:20, Новости дня
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С начала 2021 года в Украине произошло почти 800 пожаров транспортных средств. Об этом 13 марта в Telegram сообщил пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

“Только за прошедшие сутки горело девять машин”, – отметили в ГСЧС.

Спасатели напомнили, что автомобиль должен быть оснащен средствами тушения пожара и аптечкой.

“Запрещено садиться в горящий автомобиль и пытаться завести его. Паркуйтесь так, чтобы не создавать помеху другим транспортным средствам, в частности, спецтехнике. Позаботьтесь о парковке авто в безопасном месте, которое было бы под охраной, чтобы уменьшить риски поджога”, – подчеркнули в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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