Госсекретарь США осудил задержание участников форума муниципальных депутатов в Москве

14.03.2021, 11:20, Новости дня

Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил задержание в Москве участников форума муниципальных депутатов.

“Российские власти задержали почти 200 муниципальных лидеров и политиков, в том числе политических активистов Владимира Кара-Мурзу и Юлию Галямину, на сомнительных основаниях. Мы призываем положить конец преследованию независимых голосов”, – написал он в Twitter.

Today, the Russian government detained almost 200 municipal leaders and politicians, including political activists Vladimir Kara-Murza and Yuliya Galyamina, on dubious grounds. We call for an end to the persecution of independent voices.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) March 14, 2021

13 марта в Москве задержали участников форума муниципальных депутатов, в том числе – политиков Илью Яшина, Евгения Ройзмана, Юлию Галямину, Владимира Кара-Мурзу и других. Как сообщает “ОВД-Инфо”, были задержаны более 190 человек. К вечеру 13 марта их, по данным портала, начали отпускать.

Московская полиция заявила о задержании около 200 человек, которые “предприняли попытку проведения публичного мероприятия с нарушением установленных санитарно-эпидемиологических требований”.

“Кроме этого, среди участников выявлены члены организации, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации”, – говорится в сообщении.

Как сообщает “ОВД-Инфо”, в отношении задержаных составляли административные протоколы по ст. 20.33 Кодекса об административных правонарушениях (осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной). По данным портала, из постановлений о возбуждении административного дела следует, что активистам вменяют участие в деятельности Open Russia Civic Movement – организации, зарегистрированной в Великобритании и признанной в 2017 году в России “нежелательной”.

РБК пишет, что организатором форума был исполнительный директор “Открытой России” Андрей Пивоваров, которую в 2017 году в РФ признали “нежелательной” и теперь она работает без юрлица. Пивоваров сообщил агентству, что такие админпротоколы оформляли в отношении всех участников форума.

“Они всем задержанным на форуме эту статью оформляли. Основанием для протокола являлся скриншот из Telegram-канала форума и документ об аренде помещения. То есть у них доказательств реальных не было. Под нежелательной организацией они подразумевали “Открытую Россию”, хотя не было никакой символики и никакого отношения к форуму она не имела”, – сказал он.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—