 

Алла Пугачева позволила Сергею Соседову зарабатывать на критике в ее адрес

14.03.2021, 11:16, Разное
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Алла Пугачева неожиданно прокомментировала критические высказывания Сергея Соседова относительно ее творчества и стиля жизни. Примадонна позволила уже немолодому музыкальному эксперту зарабатывать на негативе в свой адрес, напомнив, что раньше его «золотой жилой» были хвалебные оды.
Сергей Соседов довольно часто критикует российских исполнителей, как за репертуар, так и за те или иные поступки и стиль жизни. В последнее время все чаще под прицел его пристального взгляда попадает Алла Пугачева. Эксперту не нравится ее репертуар, ругает он и ее публикации в Сети, а также наряды, в которых Примадонна появляется на публике.

Долгое время Алла Борисовна молчала, делая вид, что не замечает колких высказываний в свою сторону. Однако сейчас звезда решила ответить, тем более, что теперь музыкальный эксперт перешел на отрицание прошлых успехов Примадонны. Так, не удовлетворившись результатом своих выпадов относительно внешности 71-летней артистки и ее песен сейчас, Соседов утверждает, что вся былая слава Пугачевой основывалась только на умелом позициониовании. Талантом же, с его слов, его бывший кумир никоим образом не выделялась среди других исполнительниц Советского Союза. В своих претензиях член жюри многих телешоу добрался и до молодого супруга Аллы Пугачевой. Получаемые Максимом Галкиным гонорары он считает неоправданно завышенными.

Отвечая на вопрос о нападках в ее сторону, Алла Пугачева отметила, что ее абсолютно не расстраивают подобные тирады Сергея Соседова. Более того, в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ она попросила не трогать «Сережу». Примадонна подчеркнула, что это едва ли не единственный способ немолодого музыкального рецензента хоть как-то заработать на жизнь.

Кроме того, артистка не забыла упомянуть, что раньше, до возникновения моды на хейт, Соседов зарабатывал как раз на похвальных комментариях в ее адрес. Сейчас же он кардинально поменял свою риторику ради гонораров и собственного пиара. В то же время, кроме этого эксперта, такого негатива о Пугачевой невозможно услышать ни от кого.

Источник: argumentiru.com



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