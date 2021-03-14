Мнение: Кто отдал приказ?

14.03.2021, 11:09, Разное

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Госсекретарь США Энтони Блинкен осудил действия силовиков, задержавших накануне около 200 участников Всероссийского форума муниципальных депутатов «Муниципальная Россия».

Очевидно, что полицейский произвол, учиненный накануне, осудят и европейские страны.

Те, кто спланировал спецоперацию по срыву форума, кто нагнал к Измайлово десятки автозаков, кто пригнал к гостинице сотни полицейских, похоже, именно на это и рассчитывали. Потому что реакция США и Запада – вполне прогнозируемая реакцию. Такую реакцию и можно, и нужно было предвидеть.

И получается, что инициаторы разгона форума действовали по заданию Госдепа и Запада? Чтобы очернить Россию? Чтобы на Западе укрепились во мнении,что Россия – страна полицейского произвола?

Выходит, что кто-то четко выполнил задание, полученное шифровкой из-за границы? Не дебилы же они коченные, чтобы самим додуматься до такой вакханалии? Или все-таки дебилы?

Рис. отсюда

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