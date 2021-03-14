В ДНР заявили о гранатометном обстреле со стороны украинских силовиков

14.03.2021, 11:08, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки два раза обстреляли территорию Донецкой народной республики (ДНР). При обстрелах применялись гранатометы, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По данным ведомства, общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 14 единиц, передает ТАСС.

Под огнем украинских силовиков оказались район «Вольво-центра» на севере Донецка и село Ленинское на юге ДНР. При обстрелах применялись гранатометы. Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры, по данным представительства ДНР в СЦКК, не зафиксировано.

Об обстреле со стороны ВСУ также сообщили в пресс-службе Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР).

«С начала текущих суток зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня», – цитирует РИА «Новости» представителя пресс-службы. Он уточнил, что обстрел по поселку Молодежное велся из гранатомета с позиций 92 бригады ВС Украины.

«Подразделения Народной милиции ведут постоянное наблюдение за противником, строго придерживаясь условий действующего перемирия в готовности по приказу командования оперативно реагировать на изменения обстановки», – дополнил представитель пресс-службы.

Накануне в ДНР сообщили, что украинские силовики из гранатомета обстреляли северную окраину Донецка.

Напомним, в Донбассе произошло новое обострение конфликта, бесперебойно работает артиллерия, тяжелая техника перемещается в жилые кварталы, регулярно гибнут люди.

В ДНР и ЛНР ожидают возобновления Киевом полномасштабного конфликта. Сообщалось о возможном наступлении украинских военных 15 марта. При этом Киев открестился от планов по наступлению в Донбассе.