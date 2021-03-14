Врач назвал необходимые для сдачи после выздоровления от COVID анализы

14.03.2021, 11:08, Новости дня

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Пациентам, которые перенесли коронавирус, необходимо следить за последствиями болезни и сдать несколько анализов, рассказал медицинский директор Лабораторной службы Хеликс Дмитрий Денисов.

По его словам, даже те, кто перенес COVID-19 в легкой форме, могут отмечать всевозможные неприятные симптомы. Особенное внимание он призвал обратить на те органы, которые болезнь поражает чаще всего, передает «Российская газета».

В частности, необходимо сдать общий анализ крови, анализ на С-реактивный белок и ферритин. Кроме того, нужно проверить свертываемость крови, показатели печени и почек и оценить состояние миокарда.

Помимо этого важно составить прогноз восстановления после болезни. Для этого нужно сдать анализы: лактат-маркер гипоксии (недостатка кислорода в организме), уровень витамина D. Его дефицит наблюдается у большинства населения России, он приводит к более длительному выздоровлению.

Также Денисов напомнил о важности проведения количественного исследования уровня антител, который покажет иммунный ответ организма на перенесенную инфекцию.

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