 

В Магадане школьника без денег высадили из маршрутки на мороз

14.03.2021, 11:08, Новости дня
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В Магадане прокуратура преступила к проверке действий водителя маршрутки, который высадил школьника из транспорта на мороз из-за того, что у ребенка не оказалось средств на транспортной карте.

«Органами прокуратуры области незамедлительно организованы и проводятся проверочные мероприятия по факту действий водителя маршрутного такси, который высадил школьника из автобуса на остановке «Северное сияние» в Магадане. У подростка не оказалось средств на транспортной карте. В результате несовершеннолетний остался на улице в мороз», – говорится на сайте прокуратуры Магаданской области.

Как информирует MagadanMedia, случаем занимается губернатор Магаданской области Сергей Носов. На заседании правительства региона он призвал прокуратуру и мэрию разобраться в случившемся. Уточняется, что у ребенка не было средств на транспортной карте, при этом у 13-летнего школьника были деньги на дебетовой карте, принять оплату по ней отказались.

Госдума приняла закон, запрещающий высаживать из общественного транспорта детей за безбилетный проезд. Закон запрещает высаживать из транспорта лиц, не достигших 16 лет, если они едут без сопровождения взрослых. Председатель Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что теперь «кондукторы и водители должны понимать, что высаживая ребенка из-за отсутствия билета, они нарушают федеральный закон».  



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