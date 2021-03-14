Снова вместе – Личное мнение

14.03.2021, 11:06, Разное

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Дженнифер Лопес и Алекс Родригес заявили, что информация о разрыве теперь не соответствует действительности, а они вместе работают над отношениями.

«Мы работаем над некоторыми вещами», — говорится в совместном заявлении пары.



Фото: Соцсети

Нет, на самом деле, это прекрасно. Чем меньше ссор, расставаний, тем лучше. 51-летняя тётка, вместо того, чтобы наслаждаться жизнью, глотает обиду и работает над отношениями.

Ну, вот серьёзно — давайте трезво посмотрим на ситуацию со стороны? Джей Ло — обеспеченная до конца жизни женщина. Здоровьем пышет. Всё в порядке с карьерой. Красотка, умница, мультимиллионерша. Живи, казалось бы, и радуйся.

Но — нет.

С Родригесом всё понятно. Пообщался с молоденькой — прости, Джен, она же сказала, что «никогда не прикасалась» ко мне. Давай поработаем над отношениями? Останемся вместе. И Дженнифер, непонятно зачем, соглашается.

Что происходит внутри человека, что чувствует он, когда ему изменяют или есть подозрение в этом? Боль? Обида? Винишь себя? Ощущаешь вторым сортом, говном, вышедшей в тираж ненуженкой? Отчётливо понимаешь, что всё повторится?

Лично я считаю, что отношения должны приносить счастье и радость. Не приносят? Зачем тогда себя мучить?

Правда, вы задумывались, зачем над собой издеваться, страдая от обид, работая над отношениями? В чём сакральный смысл этих страданий?

Если над отношениями необходимо работать, то это уже и не отношения вовсе, а натуральное дерьмо собачье. А раз так, лучше быть одной. Работать — на работе, дома — отдыхать, и не изводить себя, пытаясь склеить то, что не клеится.

Несмотря на все миллионы Лопес, она так и осталась Jenny from the block, девчонкой из бедного квартала, где женщина без мужика заслуживает только сочувствующих взглядов соседок-товарок.

Плохонький да мой. Погулял, но вернулся. Бьёт, значит любит. Буду работать над отношениями, чтобы не изменяли.

Грустно. А вам? Работали над отношениями, признавайтесь?

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