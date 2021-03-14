Мнение: Где выборы честнее, чем в России

14.03.2021, 10:56, Разное

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На днях в комментариях некоторые картинно удивились, когда я напомнил, что сейчас мы наблюдаем в России честные и свободные выборы. Удивлённых можно было разделить на три большие группы.

Первая группа — фанаты эльфийского Валинора, которые не согласны ни на что меньшее, кроме как на сказочный идеал. Даже если на каждом из 100 тысяч избирательных участков в России будет всё замечательно, даже если ни один из миллиона организаторов ничего не нарушит, этого им будет категорически мало.

Как показывает опыт, фанаты эльфийского Валинора потребуют выполнения ещё одного условия: чтобы ни один токсичный сетевой болтун не написал в своём бложике, что выборы «нечестные».

Вторая группа — любители Запада. Они менее оторваны от реальности, так как ставят в пример России не вымышленную страну из мира своих фантазий, а реальные страны Европы и Америки. В 1996 году к их репликам, пожалуй, стоило бы прислушаться: выборы Бориса Ельцина были довольно грязными, нам предстояло тогда пройти долгий путь. Однако с того времени прошло уже больше 20 лет. В России есть видеокамеры на участках для голосования, система проверки личности избирателей, экзит-поллы, свободная пресса и выложенная в открытый доступ статистика. В США, напротив, мы видим африканского уровня фальсификации, ангажированный суд, политическую цензуру в соцсетях и прочий позор. Всего несколько месяцев назад голоса американцев выкинули на помойку, причём сделали это демонстративно, с вызовом, с презрительными оскорблениями в адрес того тихого консервативного большинства, которое, собственно, и составляет до сих пор хребет Америки.

После ноября 2020 года голоса любителей Запада можно просто игнорировать. Раз уж они по идеологическим или по финансовым причинам поддержали захват власти Джо Байденом, их попытки возмутиться выборами в России нельзя назвать иначе, как клоунадой. Процитирую типичный диалог в твиттере с одним из наших известных «специалистов по выборам»:

— Приезжают пачками данные из крупных городов и от подсчёта бюллетеней, пришедших по почте. Они в основном за Байдена.

— О, у нас так же делают, под вечер привозят полные урны с домашнего голосования. Они, кстати, тоже преимущественно за одного кандидата. Удобно-то как!

— Только у нас это фальсификации, а там реальные голоса.

Третья группа критиков выборов в России — Свидетели СССР. Их позиция представляется мне особенно странной, так как ни в СССР, ни в других социалистических странах ничего похожего на свободные выборы обычно не наблюдалось. Если социалистам и удавалось прийти к власти на относительно честных выборах, дальше они прикладывали максимум усилий, чтобы эти выборы стали последними, и чтобы дальше власть навечно осталась в руках социалистической партии.

Напомню, ни один (!) из вождей Советского Союза не пришёл к власти по итогам всенародных выборов. Все они или захватывали кресло силой, или получали его в ходе аппаратных интриг. Более того, за критику существующих порядков в СССР наказывали, иногда с удивительной жестокостью. Известен пример Ивана Бурылова, старого колхозника, написавшего на избирательном бюллетене слово «комедия». Товарища Бурылова искали полтора года. Когда нашли, впаяли антисоветскую агитацию и отправили на восемь лет в лагеря:

Ветерана труда можно понять. Когда тебе предлагают «выбор» из одного-единственного, заранее утверждённого сверху кандидата, слово «комедия» поневоле приходит на ум.

Подведу итог

Выборы в России далеки от идеала: прежде всего потому, что ничего идеального в природе не существует. Тем не менее Россия легко выигрывает по сравнению с подавляющим большинством современных или исторических стран. Если бы кто-нибудь задался целью справедливо ранжировать страны планеты по честности выборов, современная Россия, пожалуй, твёрдо обосновалась бы там в верхней десятке.

Недовольным же я могу только переадресовать известную реплику Иосифа Сталина. «Если нас ругают наши враги, значит, мы всё делаем правильно».