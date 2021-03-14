 

ВЦИОМ: 77 процентов российских феминисток лишь притворяются феминистками

14.03.2021, 10:51, Разное
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ВЦИОМ опубликовал результаты углублённого социологического исследования идеологических взглядов активисток российских феминистических сообществ. Как следует из его результатов, 77 процентов из них в действительности феминистками не являются.

Социологи провели 15 тысяч интервью с женщинами, называющими себя феминистками. Для отбора в исследование недостаточно было просто назвать себя феминисткой. Кандидатка должна была активно использовать феминитивы в соцсетях, уничижительно высказываться о мужчинах в комментариях, её одежда должна была быть достаточно неряшливой, а интимные зоны не тронуты бритвой.

«Во время интервью мы часто с удивлением обнаруживали, что говорим с совершенно нормальной женщиной, попавшей в ненормальные обстоятельства, что и вызывало девиацию в её поведении. Такие «открытия» были сделаны более чем в половине случаев», – пишет в журнале Science координатор исследования Пётр Лавров. 

Причин, почему желающая иметь мужа и детей женщина вдруг объявляет себя феминисткой, оказалось несколько. Самый простой вариант: когда женщина следует, как ей кажется, социально одобряемой норме. Сложнее, когда псевдофеминистка одержима идеей борьбы с чем-либо. Но, как считают социологи, борьба с мужчинами – менее опасный вариант, чем, например, борьба с вакцинацией или потреблением мяса. Угрожающей может оказаться ситуация, когда дама переносит полученную ранее обиду на весь мужской пол. В этом случае ей грозит длительное одиночество и безрадостная смерть в окружении кастрированных котов.

Однако настоящие феминистки среди респонденток всё же были. Например, одна из них работает помощницей бурильщика на Ямале, другая – горновой доменной печи. Социологи намерены продолжать исследование таких женщин ещё примерно год.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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