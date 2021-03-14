 

Мнение: Каторга

14.03.2021, 10:46, Разное
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ФСИН может отправлять осужденных на очистку территорий Арктики от загрязнений, сообщил на итоговой коллегии ведомства директор службы Александр Калашников. По его словам, уже такая договоренность достигнута с руководством Красноярского края, администрацией города Норильска. Он попросил руководителей территориальных органов ФСИН из Арктической зоны "продолжить работу по данному направлению".

Будем говорить откровенно: в России явочным порядком восстанавливается такой вид наказания, как каторга. Тяжесть работ в арктической зоне, умноженная на бесчеловечность пенитенциарной системы, на выходе дают именно наказание в виде каторжных работ.

Нюанс в том, что последний раз в нашей истории такое наказание было введено после Второй мировой войны и ему подвергались изменники и предатели. Однако всего на каторгу после войны было осуждено немногим более пяти тысяч человек ввиду особой тяжести наказания. К каторге в силу ее специфики приговаривались лишь отдельные категории преступников.

При нынешнем режиме для каторжных работ, по всей видимости, никаких особых регламентов предусматривать не собираются. Кому не повезет (или кого будет решено гарантировано истребить), тот и сгинет на каторжных работах, разгребая экологические катастрофы за путинскими олигархами.

Источник: Эль Мюрид



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