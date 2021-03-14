Старая песня

14.03.2021, 10:40, Разное

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Евровидение отказало белорусскому кандидату из-за политической ангажированности.

Группу «Галасы ЗМеста» из Барановичей, которую со скандалом не пустили на EV-2021, еще в прошлом году в Беларуси мало кто знал, да и в нынешнем поклонников не сильно прибавилось. Скандал поэтому не столько в том, что их не взяли на конкурс, а в том, что их вообще туда посылали.

Конечно, это не группа, а агитбригада имени Лукашенко, созданная, чтобы троллить протесты, чем с успехом и занимается. Но хуже другое: ребята морально устарели лет за 30 до своего появления на эстраде. Послушайте их — больше всего это напоминает «Поющие гитары» или какое-нибудь другое ВИА образца 70–80-х.

На этом фоне глупо спорить о том, хороша или плоха Манижа, которую посылаем мы. Главное ведь не в том, что она из Таджикистана, и не в том, что в ее песне есть феминистский посыл. Может нравиться, может нет, но это как минимум актуальная музыка. Манижа актуальна, как актуальны и Little Big, которые должны были выступить на EV в 2020-м.

„

На 21-м году третьего тысячелетия российское телевидение пришло, наконец, к выводу, что хватит посылать в Европу Лазаревых и Биланов, пора менять тренды, а то совсем уже стыдно.

Белорусской телерадиокомпании не стыдно, и это вопрос не вкуса, это вопрос политический. Вкус и мода — и есть политика. Ведь главная претензия белорусских протестующих к Лукашенко (как, кстати, и наших к Путину) — такое уже не носят, надо новое, надо что-то менять. Пока вы тут решали вопросы и разруливали потоки, выросло новое поколение, мир стал другим, сейчас уже так не принято.

Ощущение, что группу «Галасы ЗМеста», как и других сторонников режима Лукашенко, вытащили откуда-то из глубоких закромов прошлого. Ее лидер Дмитрий Бутаков, военный переводчик, кавээнщик 1990-х, гордо называет себя совком. А геополитические взгляды его такие: «До сих пор развала страны не могу пережить. Беларусь как отдельное самостоятельное государство? Мне сложно это принять». Теперь давайте сложим одно с другим. Представлять Республику Беларусь на престижный международный конкурс посылают человека, которому не нравится существование Республики Беларусь. Красиво, не правда ли?

Группа «Галасы ЗМеста». Фото из соцсетей

Песня «Я научу тебя!» — сатира, довольно неуклюжая, на либеральные ценности. Протестующие, как следует из текста, учат народ плясать под дудочку, плохо относятся к прошлому и готовы все продать за «новые прибамбасы». Бескомпромиссный гитарный бой и мужественное лицо в кадре. Есть у Бутакова еще куплеты про женщин («Я, конечно, не сексист, разве что немножко»), про Навального («Десять хомячков во Внуково стояли») — в общем, полный набор. Такого Европа, безусловно, еще не слышала. Как сказал мне художник Алексей Хацкевич, автор проекта «Саша и Сирожа»: «Пусть бы они выступили. Вот бы все офигели!»

Между тем нормальные группы в Беларуси есть, и немало. Но вот беда — они не вполне лояльны. Группа VAL, которая выиграла отбор и должна была выступать на EV в прошлом году, подписала протестное письмо и автоматически выбыла из игры. Группа Litesound, выступившая на EV-2012, критиковала режим и лишилась концертов. И так далее. Остается группа AURA, спевшая с Киркоровым и Басковым песню «Любимую не отдают» лично для Лукашенко. Тоже неплохой вариант для Европы.

Технически блокировка белорусского кандидата произошла по другим причинам.

„

Дело в том, что по регламенту в EV не могут участвовать песни с политическим подтекстом.

Подтекст, конечно, есть, не без этого. Но он есть сегодня в самом названии страны Беларусь. «Белорусы, — как сказано в заявлении портала Eurovoix, — не заслуживают того, чтобы их представляла группа, которая одобряет диктатуру и репрессии». А по мнению евродепутата Карин Карлсбро (Шведская либеральная партия), которая объявила сбор подписей за запрет, дело не столько в группе, сколько в Белтелерадиокомпании, которая ее посылает. БТРК, по словам Карин, грубо нарушает права человека и пропагандирует насилие. А глава компании Иван Эйсмонт вообще включен в санкционный список ЕС. В перспективе речь идет об исключении БТРК из Европейского вещательного союза, который и является организатором EV.

Такова процедура. Но если мы прислушаемся к мнению людей, которые комментируют эту тему в Сети, картина сложится слегка другая.

„

Видно, что в Беларуси, как и у нас, плохой продукт возмущает людей больше, чем политический произвол.

Пусть коррупция, пусть диктатура, но почему вы такие бездарные и так плохо работаете? Разве нельзя быть ретроградом, вором, убийцей и делать качественный продукт? Получается, что нельзя.

Ян Шенкман

—