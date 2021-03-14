 

Skoda в феврале увеличила продажи в России

14.03.2021, 10:36, Новости дня
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Чешский автомобильный гигант Skoda увеличил продаж своей техники в РФ за прошлый месяц.

Указывается, что в феврале удалось реализовать свыше 7 тысяч новых автомобилей, что позволяет свидетельствовать о приросте продаж на 35% по сравнению с показателями за прошлый год. Кроме того, аналитики сообщили, что с начала 2021 года общее количество сделок составляет порядка 13 тысяч машин, что также подтверждает увеличение спроса на 17% по сравнению с минувшим годом.

Наибольшей популярностью у россиян пользуется недорогая модель Skoda Rapid, которую в прошлом месяце приобрести около 2,7 тысяч клиентов. Эксперты прогнозируют дальнейшее увеличение спроса на технику Skoda на российском рынке.



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