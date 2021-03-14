Кроссовер Toyota Corolla Cross выходит в Южной Америке

14.03.2021, 10:36, Новости дня

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Обновленный кроссовер Toyota Corolla Cross появится в продаже в Южной Америке.

В частности, серийная сборка автомобиля будет налажена на заводе в Бразилии. Ожидая радикальных отличий от прежних версий не стоит, тогда как здесь применили ту же платформу TNGA. Данный автомобиль получит под капотом 2-литровый бензиновый двигатель, мощность которого составит 169 л.с. Также в продаже выйдет модификация на 177 л.с. мощности.

Новый кроссовер Toyota Corolla Cross приводится в движение механической трансмиссией или вариатором. Также следует отметить, что на рынке предложат гибридный экземпляр, который предлагает 1,8-литровый мотор и электродвигатель.