Минюст США назвал расследование штурма Капитолия одним из сложнейших за всю историю

14.03.2021, 10:32, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Министерство юстиции США назвало расследование штурма Капитолия сторонниками тогдашнего президента США Дональда Трампа “возможно самым сложным” в истории ведомства. Такая оценка дана в судебном представлении министерства по делу о штурме.

Правительство попросило у суда дополнительное время на расследование.

В документе отметили, что уже предъевили обвинения 300 лицам, еще более 100 собираются предъявить.

“Расследование и уголовное преследование нападения на Капитолий, вероятно, будет одним из крупнейших в истории США по количеству подсудимых и по объему и характеру доказательств”, – подчеркнули в представлении.

К делу о штурме привлечено более 15 тыс. часов видео, в ходе расследования правоохранители получили более 900 ордеров на обыск почти во всех штатах.

6 января на митинге перед Белым домом тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Капитолия, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения, отмечало агентство Reuters.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, “подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти”.

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

—