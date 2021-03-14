В Одесской области в ДТП погиб полициейский

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14.03.2021, 10:32, Новости дня
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В Одесской области в ДТП погиб полицейский, который был в это время вне службы. Об этом сообщила пресс-служба областной полиции.

ДТП произошло в ночь на 13 марта. Легковое авто Subaru столкнулось с грузовиком MAN.

“Погиб 43-летний водитель легковушки… Установлено, что автомобиль Subaru двигался со стороны Доброслава в направлении Одессы и на неосвещенном участке дороги столкнулся с грузовиком с полуприцепом, который стоял в крайней правой полосе. От полученных травм водитель скончался на месте”, – говорится в сообщении.

Полиция проинформировала о ДТП Госбюро расследований. Решается вопрос правовой квалификации происшествия.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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