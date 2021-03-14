Украину на Донбассе защищали около 40 добровольческих батальонов – штаб ООС

14.03.2021, 10:32, Новости дня

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В ходе вооруженной агрессии России на Донбассе Украину защищали около 40 добровольческих батальонов. Об этом сообщил командующий операцией Объединенных сил Владимир Кравченко, пишет 14 марта в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

“Подавляющее большинство из них впоследствии перешли в состав Вооруженных Сил Украины и других военных формирований”, – отметил он.

Кравченко поблагодарил добровольцев за стойкость и мужество в борьбе с оккупантами.

14 марта в Украине отмечают День украинского добровольца. В этот день в 2014 году с Майдана первые украинские добровольцы отправились на тренировочную базу в Новых Петровцах под Киевом.

“ВСУ бок о бок с добровольцами и военнослужащими других военных формирований одними из первых встали на защиту нашего государства. К большому сожалению, во время боевых действий на востоке страны немало лучших сынов украинского народа отдали жизнь за светлое будущее родины”, – отметил командующий ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/posts/1078304419328840

День украинского добровольца был установлен в 2017 году.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между ВСУ с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

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