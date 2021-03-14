Названы пять способов улучшить сон

14.03.2021, 10:18, Новости дня

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Американские ученые предложили пять способов улучшения качества сна, которые помогут избежать негативного влияния на сердечно-сосудистую систему и мозговое кровообращение.

По мнению ученых, в первую очередь взять под контроль следует продолжительность сна. Если человек спит менее пяти часов в сутки, как отметили специалисты, это может негативно сказаться на сердечно-сосудистой системе и мозговом кровообращении, передает РИА «Новости» со ссылкой на журнал Sleep Health.

Также отмечается, что недосып может привести к развитию психических заболеваний. При этом ученые назвали вредной привычку многих людей «досыпать». Вставать следует с первым звонком будильника, попытка продлить сон, подчеркнули эксперты, лишает человека энергии, может возникнуть чувство «разбитости».

Для того чтобы быстрее проснуться, ученые советуют оставлять на ночь открытыми шторы в комнате – тогда человек начнет просыпаться от солнечного света. Также на качество сна могут повлиять напитки. Так, вопреки распространенному мифу о полезности алкоголя перед сном, он только ухудшит сон, хотя и позволит быстро заснуть. Это связано с мочегонным эффектом, которым обладают спиртные напитки. В результате него может быть нарушена фаза быстрого сна.

Напротив, теплое молоко и травяной чай помогут человеку заснуть и при этом не принесут вреда. Именно на эти напитки стоит обратить внимание, если не удается заснуть в течение 15 минут.

По словам экспертов, простым, но действенным способом может служить отказ перед сном от просмотра телевизора и гаджетов. Синее излучение, которое излучает телевизор, приводит к нарушению выработки мелатонина, а звук вредит здоровому сну.

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