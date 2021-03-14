 

На Байкале сотрудники МЧС спасли попавших в метель туристов

14.03.2021, 10:18, Новости дня
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Спасатели эвакуируют со льда Байкала группу туристов, которые не смогли добраться до берега из-за штормового ветра и метели, информирует ГУ МЧС региона.

В воскресенье в течение всего дня в регионе прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду, метель, снег. Спасатели оказывают помощь автомобилистам, потерявшим направление на льду Байкала при переезде с материка на остров Ольхон. Также в спасательную службу поступил сигнал от группы туристов, ночевавших в палатке на Малом море недалеко от острова Огой и не сумевших добраться до берега, передает РИА «Новости».

«На вызов выехала группа спасателей МЧС на трэколе. Сейчас туристов эвакуируют со льда по несколько человек на берег залива Куркут», – говорится в сообщении ГУ МЧС.

Ранее сообщалось, что на 80-м километре дороги Уфа – Оренбург в Аургазинском районе из-за метели плохой видимости столкнулись 20 автомобилей, один человек был госпитализирован, врачи осмотрели еще 11 участников ДТП.



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