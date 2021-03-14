 

В Украине за сутки выявили более 9 тыс. новых случаев COVID-9

14.03.2021, 9:22, Новости дня
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13 марта в Украине подтвердили 9 012 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в Facebook 14 марта.

Среди заболевших – 491 ребенок и 193 медика.

За прошедшие сутки было госпитализовано 4216 заболевших, умерло 145 человек, выздоровело 2743 пациента.

С начала эпидемии в Украине  заболело 1 460 756 человек, выздоровело 1 222 516, умерло 28 303 заболевших.

За прошлые сутки в Украине провели 60 522 тестирований на коронавирус, из которых методом ПЦР – 31 598, методом ИФА – 6 132 и  22 792  экспресс-теста на антиген.

“За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Житомирской (923), Днепропетровской (660), Винницкой (634), Львовской (590) и Харьковской (569) областях”, – отметил Степанов.

https://www.facebook.com/maksym.stepanov.official/posts/891222491420747

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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