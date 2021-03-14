В мире сделали более 354 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg

14.03.2021, 9:42, Новости дня

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В мире по состоянию на 14 марта сделали более 354 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

Вакцинация стартовала в 121 стране.

Лидерами по количеству введенных доз являются:

США – 105,7 млн доз;

Китай – 52,5 млн доз;

страны ЕС – 48,5 млн доз;

Индия – 29,1 млн доз;

Великобритания – 25,2 млн доз

Лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (102,15), Сейшельские Острова (91,78), Объединенные Арабские Эмираты (60,63), Мальдивы (53,28) и Великобритания (37,75).

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

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