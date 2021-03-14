В мире сделали более 354 млн прививок от коронавируса – данные Bloomberg
14.03.2021, 9:42,
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В мире по состоянию на 14 марта сделали более 354 млн прививок от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.
Вакцинация стартовала в 121 стране.
Лидерами по количеству введенных доз являются:
США – 105,7 млн доз;
Китай – 52,5 млн доз;
страны ЕС – 48,5 млн доз;
Индия – 29,1 млн доз;
Великобритания – 25,2 млн доз
Лидерами по числу доз на 100 человек являются Израиль (102,15), Сейшельские Острова (91,78), Объединенные Арабские Эмираты (60,63), Мальдивы (53,28) и Великобритания (37,75).
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
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