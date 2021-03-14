 

В Украине от коронавируса вакцинировали более 51 тыс. человек

14.03.2021, 9:42, Новости дня
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В Украине первую дозу вакцины от коронавируса получили 51 137 человек. Об этом 14 марта сообщила пресс-служба Минздрава Украины.

13 марта в стране вакцинировали 3596 человек.

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

С 24 февраля украинцев вакцинируют прибывшей из Индии вакциной Covishield. 

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

1 марта министр здравоохранения Максим Степанов подтвердил, что часть вакцин выбрасывают – раскрытый флакон можно хранить не более шести часов, и если за это время не успели использовать все 10 доз, оставшиеся утилизируют. Министр внес изменения в план вакцинации, чтобы дозы из открытых флаконов, от которых отказались медики, могли использовать для прививок публичным лицам и популяризации вакцинации. По состоянию на 9 марта утилизировали 97 доз вакцины.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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