Тина Реш – девушка, вокруг которой летали тарелки и телефоны

14.03.2021, 9:34, Разное

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С самого детства эту женщину преследовало что-то очень негативное, мать бросила ее, в детстве у нее случались непонятные истерики, одноклассники обвиняли ее в том, что она категорически отрицала, а потом вокруг нее стали двигаться предметы.

У американки по имени Тина Реш (Tina Resch) неприятности в жизни начались с самого младенчества. В 1969 году, когда ей было всего 10 месяцев, мать по непонятной причине отнесла ее в больницу и там бросила.

Девочку удочерили супруги Джон и Джоан Реш, проживающие в Колумбусе, штат Огайо. Несколько лет все было нормально, но когда Тина пошла в школу, там с ней стало происходить что-то непонятное.

Тина начала на пустом месте (так казалось со стороны) бросаться в истерики, кричать, плакать, а другие ученики стали обвинять ее в том, что она ворует их вещи и бросает их в разных местах. Сама Тина всегда отрицала это и никто не видел, чтобы она брала что-то чужое.

Из-за всего этого маленькая Тина быстро стала изгоем в классе и другие ученики начали травить ее по любому поводу. Именно тогда ранее жизнерадостная и общительная девочка превратилась в угрюмую и подавленную.

Школьный психолог подозревал, что истерики Тины были вызваны физическими наказаниями, которым она подвергалась дома, так как ее приемная мать Джоан была очень властной и строгой женщиной. Однако в городе все считали супругов Реш образцовой семьей, дело в том, что Джоан и ее муж Джон были профессиональными приемными родителями и через их семью без каких-либо жалоб прошло около 250 сирот.

В 1984 году, когда Тине Реш исполнилось 14 лет, все стало еще более странным. Позже супруги Реш расскажут журналистам, что все началось после того, как Тина посмотрела фильм ужасов "Полтергейст". Возможно просмотр фильма как-то повлиял на психику девочки.

Однажды вечером, через несколько дней после просмотра этого фильма, Джоан Реш находилась на кухне и готовила ужин. Внезапно, прямо на ее глазах стали происходить самые разные аномальные явления: свет ламп начал мигать, стрелка часов стала вращаться в обратном направлении, а микроволновка стала включаться и выключаться сама по себе, как и маленький кухонный телевизор.

Джоан пыталась выключить электроприборы, но они продолжали работать даже когда она вытащила вилки из розеток. Потом в ванной сама собой включилась стиральная машина. Джоан не знала, что и думать, единственное. что ей пришло в голову, что это сбой из-за скачков напряжения.

Вскоре феномен распространился на весь дом. Повсюду мерцал свет, включалась и выключалась электроника и так продолжалось даже тогда, когда с работы пришел Джон. Он тоже подумал, что проблема с электросетями.

Однако в последующие дни аномалии в доме Реш продолжились с новыми усилиями и теперь было очевидно, что в эпицентре активности находится Тина Реш. Каждый раз, когда она просто проходила по комнате, мебель начинала двигаться, разные предметы сдвигались со своих мест, тарелки, телефоны сами по себе летали вокруг Тины.

При этом предметы не просто летали вокруг девушки, но и часто старались причинить ей вред, врезаясь в нее. Однажды она собралась сесть на стул, но нечто невидимое с силой оттолкнуло ее в сторону. А когда Тина пошла на кухню, стаканы со стола взлетели и с силой разбились о стену рядом с ней. То же самое далее произошло с яйцами и тарелками.

Когда напуганная Тина выскочила из кухни, а потом из дома, в доме тут же наступила тишина и ни один предмет больше не двигался. Это тут же убедило супругом Реш, что проблема именно в девушке.

В последующие дни паранормальные явления в доме продолжались и вскоре о них знала вся округа, а потом сюда стали приезжать местные журналисты. Особенно делом заинтересовался репортер Майк Хардин и когда он прибыл в дом Реш, то лично увидел полтергейст своими глазами.

Не успел Хардин в сопровождении фотографа Фрэда Шеннона войти в дом, как с пола сам собой поднялся красивый коврик, подлетел к Тине и упал ей на голову. А когда девушка села в кресло и приготовилась отвечать на вопросы журналиста, телефон вдруг вскочил с тумбочки, перелетел через колени Тины и с грохотом упал на пол.

В момент падения телефона Шеннон успел его сфотографировать и серия этих снимков до сих пор считается одним из самых ярких подтверждений существования полтергейста и в частности паранормальной активности, связанной с Тиной Реш.

Хардин тут же поверил, что в доме реально происходит что-то невероятное и что Тина Реш не патологическая лгунья, какой ее считали школьные учителя. Он связался с парапсихологом Уильямом Роллом и попросил его, чтобы тот приехал в дом Реш и провел в нем несколько дней.

Ролл согласился и в итоге сделал вывод, что предметы в доме реально перемещаются сами по себе, однако все это всегда происходит в тот момент, когда на предмет никто не смотрит. То есть можно было минут 10-15 упорно смотреть на телефон и тот не двигался с места, но хватило отвести взгляд на пару секунд и телефон летел в сторону. Все это было очень странно и непонятно.

Вместе с Роллом в доме эти несколько дней провел и фотограф Шеннон, снова и снова пытаясь повторить свой успех с телефоном. Однако ему так и не удалось больше заснять полтергейст в момент его действия.

Из-за того, что ни парапсихолог, ни фотограф ничего так и не выяснили, поползли слухи, что все эти явления все-таки были просто розыгрышем девочки-подростка с плохим поведением.

Теренс Хайнс, профессор психологии из Университета Пейс в Нью-Йорке так писала об этом:

"Полтергейст в доме Реш оказался настолько неуловимым, что никто никогда не видел, чтобы какой-либо объект даже начал двигаться сам по себе. В частности это отметил фотожурналист, который обнаружил, что если он наблюдал за объектом, то тот упорно не двигался.

Одна из фотографий, все-таки сделанных им, была распространена агентством Associated Press и широко рекламировалась как доказательство реальности явления. Но при внимательном рассмотрении фотографических свидетельств по этому делу можно убедительно сказать, что Тина подделывала происшествия, просто бросая телефон и другие "летающие" объекты, когда никто не смотрел".

Тем ни менее парапсихолог Уильям Ролл все-таки частично поверил в то, что это был не розыгрыш. Он посчитал случай Тины Реш "повторяющимся спонтанным психокинезом" и говорил, что Тина обладает особой психической энергией, выбросы которой происходят неосознанно для нее.

Далее он попросил невролога в больнице обследовать девочку, подозревая, что у Тины могут быть какие-то аномалии с мозгом, однако врач не нашел ничего необычного.

История Тины Реш все чаще публиковалась в газетах и журналах и к дому Реш приезжало все больше всяких парапсихологов, исследователей аномальных явлений и журналистов.

В конце концов это дело заинтересовало Джеймса Рэнди – известного в те годы американского разоблачителя всяких магов и экстрасенсов. Он приехал к дому Реш, но внутрь дома его по какой-то причине так и не впустили. Это породило новую волну слухов о том, что вся эта история фальшивка.

Настойчивый Рэнди тогда решил тщательно изучить сделанные внутри дома снимки и вскоре сделал вывод, что и Тина и Хардин и фотограф Шеннон действуют заодно, создавая и поддерживая заведомую мистификацию.

Однако Ролл не сдавался. Он заявил, что странные явлений в доме Реш происходят и тогда, когда Тины нет в доме, поэтому он верит в то, что тут замешано что-то паранормальное. Несмотря на потоки критики, он продолжил изучать Тину Реш на протяжении еще целых 8 лет, пытаясь понять, заключена ли в ней самой какая-то сила или все дело во внешнем источнике.

В своей лаборатории в Джорджии Ролл просил Тину выполнять те или иные тесты и в итоге пришел к выводу, что Тина необычайно восприимчива к электричеству. Далее он высказал теорию о том, что из-за магнитной бури в атмосфере Земли в Тине оказались разблокированы некие психические силы.

В течении всех этих 8 лет полтергейст постепенно уменьшал свою активность, пока не пропал насовсем.

Тина Реш впоследствии вышла замуж (заодно сменив имя на Кристина Бойер) и дважды разводилась, и у нее родилась дочь по имени Эмбер Бойер. В 1992 году 3-летняя Эмбер умерла, предположительно из-за физического насилия со стороны тогдашнего сожителя Тины, Дэвида Херрина. Херрин и Тина были арестованы и обвинены в убийстве, что грозило им смертной казнью.

В то время у нее все еще было много поддержки со стороны Уильяма Ролла, который убедил ее наконец заключить со следствием сделку о признании вины в обмен на сокращенное пожизненное заключение плюс 20 лет с возможностью условно-досрочного освобождения. Как ни странно, Херрин, который, как подозревали, нанес ребенку смертельный удар по голове, получил только 22 года с возможностью досрочного условно-досрочного освобождения и был освобожден 16 ноября 2011 года.

Это трагическая сноска к основной истории, но она полностью вписывается в повествование, потому что так и не было толком выяснено, что все-таки произошло с ребенком. Тина обвиняла Херрина, а тот всю вину взваливал на нее. Есть теория, что в смерти малютки Эмбер были виноваты все те же паранормальные силы.