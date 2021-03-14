Перечислены опасные ошибки при зарядке смартфона

14.03.2021, 8:38, Новости дня

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Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина перечислила ошибки, которые могут привести к износу аккумулятора телефона, посоветовав не оставлять смартфон на зарядке ночью, а заряжать гаджет перед сном заранее и потом включать экономный режим.

«Лучше не заряжать телефон в помещениях со слишком высокой или слишком низкой температурой», – рассказала Насибулина «Российской газете».

Она предостерегла от использования «универсальных зарядок» из Китая и посоветовала пользоваться оригинальными адаптерами. Также пользователям не рекомендуют дожидаться полной разрядки смартфона. Эксперт напомнила, что идеальной для батареи смартфона считается такая ситуация, когда ее заряд не опускается ниже 20% и не поднимается выше 80%.

Насибулина отметила, что в случае быстрой разрядки телефона необходимо проверить статистику потребляемой энергии в настройках. Если проблема стала более ощутимой, следует отнести смартфон в ремонт, заключила она.

Ранее аналитик рынка мобильной связи, главный редактор сайта mobile-review.com Эльдар Муртазин предупредил, что, если зарядное устройство от надежного производителя и вы уверены, что оно работает нормально, можете спокойно оставлять его в розетке, но есть места, где зарядку ни в коем случае оставлять нельзя, предупредил.