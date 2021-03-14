Эксперт предрек обвал курса доллара в конце апреля

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14.03.2021, 8:38, Новости дня
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К концу апреля курс доллара ждет обвал почти до 70-71 рубля. Стоимость евро в этом же месяце не превысит 85,45 рубля, считает финансовый аналитик Андрей Кузнецов.

По его словам, рубль продолжает укреплять свои позиции на фоне роста стоимости нефтепродуктов. Он указал, что в пользу российской валюты сыграют дальнейший спрос на отечественные нефтепродукты и начало налогового периода, выплаты по НДС, которые ожидаются в апреле, сообщает «Вечерняя Москва».

Согласно прогнозу аналитика, в середине апреля курс доллара улучшит свои позиции и достигнет 75–76. Однако уже к концу месяца американскую валюту ждет обвал почти до 70-71 рубля. Падение аналитик предрек и евро. Также рубль, по его словам, покажет новые рекорды по отношению к евро. В апреле стоимость единой европейской валюты не превысит 85,45 рубля.

По мнению Кузнецова, если бы не западные санкции, которые давят на российскую валюту, доллар вполне мог бы стоить 67 рублей, а евро – 78 рублей.

Газета ВЗГЛЯД сообщала, что РФ может получить в этом году сверхдоходы благодаря подросшей в цене нефти.



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