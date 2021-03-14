 

Названы основные версии крушения Ан-26 в Казахстане

14.03.2021, 7:48, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основные версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты, сообщил телеканал «Алматы».

«Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности [Казахстана]. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор», – приводит текст сообщения ТАСС.

По словам пилота-инструктора Андрея Будникова, которые приводит телеканал «Хабар 24», три перечисленные версии традиционно рассматриваются в случае авиационных происшествий.

Накануне в районе аэропорта Алма-Аты разбился принадлежащий Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алма-Ата, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали. В воскресенье утром появились сведения о состоянии выживших в авиакатастрофе.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.02 / Выпущена новая беспроводная зарядка для iPhone 12

07.08 / Луцк и Тернополь исключили из “красной” зоны по распространению коронавируса

21.02 / Части обшивки Boeing 777 упали в жилом районе в Колорадо

18.02 / Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

04.08 / Захватившему отделение банка в Киеве гражданину Узбекистана сообщили о подозрении

12.02 / Боевика группировки “Восток” заочно приговорили к тюремному сроку – СБУ

18.01 / Репяхова показала фото, на котором ребенком запечатлена в обнимку с Павликом

01.09 / Палата представителей планирует провести слушания по Афганистану

07.02 / Украинская сноубордистка Данча победила на Кубке Европы

26.10 / Зарубежные эксперты назвали «слабаками» обвиняющих Путина по «делу Навального»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска