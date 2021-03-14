Названы основные версии крушения Ан-26 в Казахстане

14.03.2021, 7:48, Новости дня

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Правоохранительные органы Казахстана рассматривают три основные версии крушения военного самолета Ан-26 в районе аэропорта Алма-Аты, сообщил телеканал «Алматы».

«Причину трагедии выясняют специалисты Комитета национальной безопасности [Казахстана]. Сейчас расследуются три основные версии произошедшего: погодные условия, техническая неисправность и человеческий фактор», – приводит текст сообщения ТАСС.

По словам пилота-инструктора Андрея Будникова, которые приводит телеканал «Хабар 24», три перечисленные версии традиционно рассматриваются в случае авиационных происшествий.

Накануне в районе аэропорта Алма-Аты разбился принадлежащий Авиационной службе Комитета национальной безопасности Казахстана самолет Ан-26, следовавший по маршруту Нур-Султан – Алма-Ата, в результате четыре человека погибли, еще двое пострадали. В воскресенье утром появились сведения о состоянии выживших в авиакатастрофе.