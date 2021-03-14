Focus – привитый «Спутником V» немец поделился впечатлениями о России

14.03.2021, 7:18, Новости дня

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43-летний немец Штефан Хайлеманн специально приехал в Москву и привился российской вакциной «Спутник V» в ГУМе. В интервью журналу Focus он рассказал, что устал от неторопливости прививочной кампании в Германии: там его очередь на прививку подошла бы, возможно, лишь к осени 2023 года. Сейчас он чувствует себя прекрасно. Хайлеманн верит в надёжность российской вакцины и сожалеет о том, что сами русские не торопятся сделать прививку.



Stefan Heilemann

43-летний немец Штефан Хайлеманн приехал из Зиддессена в Москву, чтобы сделать прививку российской вакциной «Спутник V», пишет немецкий журнал Focus. О своей поездке «вакцинационного туриста», которую он предпринял, утомившись немецкой неторопливостью, Хайлеманн рассказал в интервью изданию.

По его словам, в январе он попытался выяснить, когда сможет получить вакцину в Германии. Оказалось, что его очередь подойдёт где-то между октябрём 2021-го и июлем 2022 года. Однако после того, как с поставками вакцины возникли затруднения, его очередь внезапно отодвинулась на октябрь 2023 года. В этот момент он решил искать другие способы вакцинироваться. «Темп улитки, в котором проводится вакцинация в Германии, был для меня слишком медленным, потому что в широком кругу моих знакомых был случай смерти от коронавируса у сравнительно молодого человека в возрасте 56 лет», — отметил Штефан Хайлеманн в беседе с журналистами издания.

Он также рассказал, что его жена — русская, родом из Москвы. У них есть дети, поэтому его деловая виза ещё действует, несмотря на строгие запреты на въезд в Россию для граждан ЕС. Когда они вместе с женой были в Москве в новогодние праздники, он впервые увидел, что сделать прививку в РФ относительно несложно. После этого он раздумывал ещё пару недель, а 8 февраля снова отправился в Москву. Поскольку он индивидуальный предприниматель, у него не возникло проблем с тем, чтобы провести три недели в РФ и работать в это время удалённо. Свою первую прививку он сделал 10 февраля, вторую — 3 марта.

По рассказу Хайлеманна, в таких крупных городах, как Санкт-Петербург и Москва, вакцинация проводится как в государственных поликлиниках, так и в частных клиниках. Кроме того, есть множество официальных пунктов вакцинации. В таких общественных пунктах, которые располагаются, к примеру, в торговых центрах, не нужно записываться на вакцинацию заранее. Можно «спонтанно» решиться на прививку во время шоппинга в Ikea или Obi. Проверка на возможное наличие ранее перенесённых заболеваний проводится врачом на месте.

На вопрос о том, не испытывал ли он сомнений в связи с тем, что проверка российской вакцины «Спутник V» европейским агентством ещё не завершена, Хайлеманн объяснил, что подошёл к этому вопросу прагматически. Если российское правительство хочет экспортировать свою вакцину по всему миру на миллиардные суммы, оно должно быть уверено в её качестве. Экономический ущерб и ущерб для имиджа в противном случае оказался бы слишком велик. Кроме того, он переговорил со знакомыми из России, которые уже сделали прививки.

Как сообщил в интервью Focus Штефан Хайлеманн, побочные эффекты зависят от индивидуальных особенностей организма. У него самого всего на один день слегка поднялась температура тела, и он ощущал себя несколько болезненно, примерно как в начале лёгкой простуды. Однако по прошествии ночи симптомы улетучились. Других побочных эффектов не было, и он чувствует себя прекрасно.

Прививку Хайлеманн сделал практически прямо на Красной площади — в ГУМе, рядом с Кремлём. В процедуре не было ничего особенно примечательного. Как только он с супругой поднялся на лифте, их встретили сотрудники команды вакцинации. Он заполнил бланк о возможных предшествующих заболеваниях, затем врач разъяснила ему возможные побочные эффекты и порядок вакцинации. Сама прививка не потребовала и 20 секунд. А потом он ещё и получил мороженое в подарок.

Кроме того, Штефан Хайлеманн рассказал, что жизнь в Москве, за исключением обязательного ношения масок в метро, ресторанах и общественных учреждениях, возвращается к норме. Можно даже подумать, что эпидемию удалось преодолеть. По его словам, российское правительство быстро осознало, что просто не может позволить себе устроить локдаун. Если человек в РФ теряет работу из-за коронавируса, государство выплачивает ему 12,5 тыс. рублей в месяц, а это меньше €150. Прожить на это не может никто. Тем печальнее для Хайлеманна видеть, что население РФ вовсе не спешит проходить вакцинацию. «Многие не осознают опасности, уже переболели или не доверяют правительству», — отметил он в интервью немецкому журналу Focus.