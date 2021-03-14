“Удалось крепко обидеть”: эксперт Кочетков о мести США Зеленскому

14.03.2021, 7:10, Разное

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Президент Украины сорвав спецоперацию по

захвату россиян в Минске, тем самым поставив в неловкое положение спецслужбу Соединенных Штатов. Теперь американские разведчики будут искать виноватых.

“Украине удалось крепко

обидеть ЦРУ США”, – констатировал политтехнолог. Ведь для спецоперации американцы привлекли турецких коллег и показали свои оперативные

возможности. Кроме того, были потрачены огромные деньги.

США надеялись на хороший итог, но получили шиш с маслом. Александр Кочетков убежден, что теперь Соединенные Штаты обвинят в провале Владимира Зеленского и его помощника Андрея

Ермака.

Они на пять дней

передвинули спецоперацию, в результате чего она провалилась. Чтобы снять с себя ответственность, ЦРУ может перевести стрелки на президента Украины и его приближенного.

Ранее депутат Верховной рады Ренат Кузьмин сделал сенсационное заявление. По его словам, Незалежная активно готовится к вооруженному конфликту. Политик обратил внимание, что последние несколько месяцев киевские власти используют агрессивную риторику.