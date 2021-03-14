Британским парламентариям представили сценарий войны с Россией

14.03.2021, 6:58, Новости дня

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Комитет по обороне Палаты общин Великобритании опубликовал на сайте парламента отчет о состоянии бронетанковых подразделений вооруженных сил Соединенного Королевства с описанием сценария возможного военного конфликта с Россией.

«Если бы британской армии пришлось сражаться с равным противником, под которым подразумевается Россия, в Восточной Европе в ближайшие несколько лет, наши солдаты, будучи, несомненно, все еще одними из лучших в мире, к глубокому стыду были бы вынуждены идти в бой, используя устаревающую и даже устаревшую бронетехнику. Многим из этих машин больше 30 лет, у них очень низкая механическая надежность, по огневой мощи они крайне серьезно проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам и постоянно не получают достаточной поддержки с воздуха», – приводит текст документа РИА «Новости».

По мнению британских парламентариев, министерство обороны страны и армейское руководство знали о необходимости обновления парка военной техники. Но провал направленных на это программ привел к дальнейшему устареванию эксплуатируемых моделей. Это, в свою очередь, «влияет на общий потенциал и боевую мощь армии, особенно перед лицом потенциального равного противника, такого как Россия», отмечается в отчете.

«С окончания холодной войны в конце 1980-х годов парки боевых машин армии характеризовался все большим устареванием и все большим сокращением числа (машин). В 1990 году у Великобритании было 1200 основных боевых танков, сегодня – 227, и те что остались, нуждаются в срочной модернизации», – говорится в докладе.

Кроме того, парламентарии упомянули новейший танк «Армата» и создание в РФ улучшенной брони для других боевых машин, находящихся на вооружении. Составители отчета выражают сомнения насчет способности британского танка Challenger 2 «противостоять этой новой угрозе». Кроме того, отмечается, что он также уступает и аналогичным боевым машинам стран-союзников по НАТО.

Помимо этого, в отчете приводится анализ, проведенный бригадным генералом Беном Барри. Он пришел к выводу, что специальная сокращенная дивизия, которая должна быть создана к 2025 году, «не сможет победить современную российскую бронетанковую дивизию, а скорее окажется превзойденной».

Напомним, в пятницу в Эстонии заявили о проведении в Балтийском море совместных учений с участием военно-морских сил (ВМС) Великобритании, Латвии и Литвы. Кроме того, в среду стало известно о решении Британии направить корабли ВМС в Арктику для противостояния «стратегическому преимуществу РФ в контроле над новыми торговыми маршрутами, открывающимися из-за таяния льдов а Арктике».